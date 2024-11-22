A Milli Futbol Takımımızın play-off turunda karşılaşacağı rakip futbolseverlerin gündemindeki en sıcak konulardan biri. Türkiye'nin play-off aşamasındaki rakibi ve bu kritik eşleşmenin hangi takımla olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu turda alınacak sonuç, milli takımımızın turnuvaya katılım şansını belirleyecek olması nedeniyle büyük bir önem taşıyor. Peki, Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE PLAY-OFF TURUNDA KİMİNLE EŞLEŞTİ?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi Macaristan oldu. A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

PLAY OFF TURU NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.