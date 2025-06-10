Türkiye muhtemel 11'ler! Meksika Türkiye maçı muhtemel 11'ler kimler?

ABD kampındaki ilk maçta ABD'yi mağlup eden millilerimiz, şimdi gözünü Meksika Türkiye maçına çevirdi. 11 Haziran Çarşamba günü oynanacak olan Meksika Türkiye maçı, hem oyuncu performansları hem de teknik analizler açısından büyük önem taşıyor. Peki, Meksika Türkiye maçı kadrosu açıklandı mı? Meksika Türkiye maçı hazırlık maçı mı?

Türkiye muhtemel 11'ler!

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuzey Carolina eyaletindeki Kenan Stadı'nda oynanacak Meksika-Türkiye maçı, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmayı yönetmek üzere hakem Moeth Gaymes görevlendirildi. Müsabakanın canlı yayın hakkı ise TV8 kanalında olacak. Maç, şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.