Türkiye kadın voleybol takımının maçları ne zaman oynanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu. Peki, Türkiye kadın voleybol takımının maçları ne zaman oynanacak?
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Peki, Türkiye kadın voleybol takımının maçları ne zaman oynanacak? Detaylar...
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇLARI NE ZAMAN?
Millilerin, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:
29 Temmuz:
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya
KADRODA KİMLER VAR?
Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı