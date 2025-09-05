Türkiye İspanya muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Gürcistan karşısında Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle üç puanı hanesine yazdıran Milliler, İspanya karşısında da galibiyet hedefliyor. Bu zorlu karşılaşmayı kazanarak hem moralini yüksek tutmak hem de grupta avantaj yakalamak isteyen Türkiye'nin nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı şimdiden futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

MİLLİ MAÇIN TARİHİ, SAATİ VE YAYINCI KANALI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek başlayan Türkiye, ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye – İspanya mücadelesi, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Bu kritik karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSPANYA MAÇI PROGRAMI

A Millî Takım, Gürcistan galibiyetinin ardından Konya'ya geçerek İspanya karşılaşmasına konsantre oldu. Hazırlık süreci, 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla başlayacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısına katılacak. Aynı gün saat 20.30'da ise Ay-Yıldızlı ekip, maç öncesi son idmanını statta gerçekleştirecek.

Milli takım kafilesi, İspanya karşılaşmasının tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönecek.

TÜRKİYE İSPANYA MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye :

Uğurcan Çakır

Mert Müldür

Merih Demiral

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

İsmail Yüksek

Hakan Çalhanoğlu

Yunus Akgün

Arda Güler

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

İspanya :