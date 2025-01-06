Türkiye-İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye-İspanya maçı şifresiz mi?
Kings Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Türkiye-İspanya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye-İspanya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman?
Kings Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Türkiye- İspanya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Türkiye- İspanya maçı şifresiz mi? Türkiye- İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Türkiye- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- İspanya maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
06-01-2025 TÜRKİYE VS İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ile İspanya arasındaki Kings Dünya Kupası maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGI GÜN?
Türkiye-İspanya maçı, 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye-İspanya maçı, saat 21:00 başlayacak.