Türkiye gruptan çıktı mı, elendi mi, kiminle eşleşti EURO 2024? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak. Türkiye gruptan çıktı mı, elendi mi, kiminle eşleşti EURO 2024? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI, ELENDİ Mİ, KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.