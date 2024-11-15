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Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu?

Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu?
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A Milli Takım'ın Galler ile yapacağı maç için muhtemel 11'ler merak konusu oldu. Maçın ilk 11'i henüz netleşmiş değil ve futbolseverler bu konuda son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile Kayseri'de karşılaşacak. Bu, Türkiye'nin Galler ile oynayacağı 11. maç olacak. Maç öncesinde, Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i merak ediliyor. 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak bu kritik karşılaşmada hangi oyuncuların sahada yer alacağı, takımın kadrosu ve stratejisi, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Takımın son hazırlıkları ve Galler karşısında nasıl bir kadro ile mücadele edeceği hakkında detaylar, maç saatine yaklaşıldıkça netleşecektir.

TÜRKİYE GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler.

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris.

Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu?

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER YOK?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Millî Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu'nun yarın Kayseri'de Galler, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi. Ferdi Kadıoğlu'nun ise sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı. Öte yandan kadroya 2 yeni isim eklendi.

Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu?

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Galler arasındaki mücadele, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

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