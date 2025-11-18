Türk Lojistik Sektörü, Çin'de Yeni İşbirlikleri için Temaslarda Bulundu

(İZMİR) - İZFAŞ, lojistik sektöründe bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği WIFFA – World International Freight Forwarders Alliance Expo 2025 Milli Katılım Programı kapsamında, Türk firmalarıyla Çin'e gitti. Ningbo kentinde düzenlenen organizasyonda, sektör temsilcileri, uluslararası paydaşlarla önemli temaslarda bulunarak yeni işbirlikleri için görüşmelerde bulundu.

İZFAŞ, Türk lojistik sektörünü uluslararası arenada daha görünür kılmak ve ihracatçıların rekabet gücünü artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 20. WIFFA Expo 2025 Milli Katılım Organizasyonu'nu tamamladı. Ningbo kentinde düzenlenen organizasyonda, sektör temsilcileri, uluslararası paydaşlarla önemli temaslarda bulunarak yeni iş birlikleri için görüşmeler yaptı.

Sektörel işbirliği olanakları değerlendirildi

İZFAŞ organizasyonuyla Borusan, GNW Logistics, Kıta Logistics, Lima Logistics, Nemport, U Logistics ve Yeditepe Cargo gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları fuarda yer aldı. 50 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon, Türk lojistik firmalarının hem mevcut işbirliklerini güçlendirmesine hem de Çin pazarında yeni fırsatlar oluşturmasına olanak sağladı. Katılımcılar, Asya–Avrupa taşımacılığı, depolama çözümleri ve intermodal lojistik alanlarında görüşmeler gerçekleştirdi, sektörel işbirliği olanaklarını da değerlendirdi.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) ziyaret

Heyet, aynı zamanda, dünyanın en büyük ithalat fuarı ve Çin'in prestijli ticari etkinliklerinden CIEE 2025'i de ziyaret etti. Tüketici mallarından akıllı sanayiye, tıbbi ekipmanlardan gıda ve tarım ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin yer aldığı fuarda, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Fuar, firmalara, farklı sektörlerle temas etme ve yeni pazarlarla tanışma imkanı sunarken lojistik alanındaki potansiyel işbirliği fırsatları da değerlendirildi. Heyet, ayrıca, Ege İhracatçı Birlikleri Milli Katılım Standı'nı da ziyaret etti. Buradaki görüşmelerde ihracat performansı, sektör fırsatları ve lojistik iş akışları ele alındı.

Önemli bağlantılar kuruldu

Organizasyon süresince heyete, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Hizmetler Genel Müdürlüğü Fuarcılık Dairesi Başkanı Melis Atamer ve Şanghay Ticaret Ataşesi Kadriye Yaprak Taşar eşlik etti. WIFFA Expo 2025'de milli katılımla yer alan firma temsilcileri, duydukları memnuniyeti dile getirirken özellikle Asya–Avrupa koridorunda taşımacılık, depolama çözümleri ve tedarik zinciri işbirlikleri üzerine verimli görüşmeler yaparak önemli bağlantılar kurduklarını ifade etti.

İZFAŞ yetkilileri, WIFFA Expo 2025 ve CIIE 2025'in, Türk lojistik sektörünün uluslararası işbirliği ağını güçlendirmek, firmaların iş bağlantılarını genişletmek ve İzmir'in fuarcılık vizyonunu global ölçekte tanıtmak açısından da son derece verimli geçtiğini vurguladı.