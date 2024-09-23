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Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak?

Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak?
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2024 Tüpraş temettü ne zaman yatacak? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? Tüpraş 2024 temettü ne kadar? Borsa İstanbul'da 23 Eylül itibarıyla, bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket bulunuyor. Bu şirketlerden biri Tüpraş. Borsa ile ilgilenenler merakla Tüpraş'ın vereceği temettüyü araştırıyor. Peki Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar?

Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? 2024 yılı içerisinde ikinci kez temettü kararı alan Tüpraş, 5 Nisan tarihinde 9,34 TL net temettü dağıtmıştı. İşte 2024 Tüpraş temettü ile ilgili merak edilenler haberimizde…

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ DAĞITACAK?

Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada temettü ödeme tarihi ve tutarının belli olduğu görüldü.

Buna göre, Tüpraş temettü ödemesini 27 Eylül 2024 tarihinde yapacak. Kâr paylarını ise 1 Ekim 2024 tarihi itibari ile yatırımcılarının hesaplarına yatıracak.

Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak?

TÜPRAŞ NE KADAR TEMETTÜ VERİYOR?

Tüpraş, 2023 yılı kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432257 TL temettü dağıtılmasına karar verdi.

Açıklamada, ortaklara toplam 23 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtılacağı ve bu tutarın, geçmiş yıl kârlarından karşılanacağı belirtildi. Ayrıca, 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin de Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolara göre karşılanacağı vurgulandı. Vergi mevzuatına uygun hesaplamalara göre, dağıtılacak 23 milyar TL'lik temettünün, nominal değeri 1,00 TL olan her bir hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69) ve net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödeneceği ifade edildi.

Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak?

Betül Cirit
Betül Cirit
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