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TÜMBİFED'in Olağanüstü Genel Kurulu, 28 Kasım Cumartesi günü Taşyapı Şişli Etkinlik Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda gençlerin spora katılımı, sağlık alanındaki çalışmalar ve sivil toplumun toplumsal sorunlara çözüm üretmedeki rolü öne çıktı.

KAMU TECRÜBESİYLE ÖZEL SEKTÖRÜ BULUŞTURMA HEDEFİ

Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin, sunuculuğunu Dr. Umut Elbir'in üstlendiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. İlker Karbuz, federasyonun bürokratların kamu tecrübesiyle iş insanlarının girişimcilik birikimini bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi. Karbuz, federasyonun proje gündemini istişareye dayalı bir çalışma anlayışıyla şekillendirdiğini belirtti.

HÜSREV 2027 HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI

Genel kurulda yeniden göreve seçilen TÜMBİFED Genel Başkanı ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsrev, federasyonun kuruluşundan bu yana sağlık, enerji, tarım, hayvancılık, spor, kültür ve sanat, göç ve stratejik araştırmalar alanlarındaki çalışmalarını anlattı. KKTC'de düzenlenen zirvelerden Uluslararası Rize Ayder Forumu'na kadar birçok etkinliği bir kitapta topladıklarını belirten Hüsrev, 2027'de yeni projeler hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TÜMBİFED Genel Başkanı ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsrev

VALİ SÖZER: SİVİL TOPLUMUN ROLÜ ÖNEMLİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmayı güçlendirmede ve ortak sorunlara çözüm üretmede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Sözer, yeni yönetime başarılar diledi.

"GENÇLERİN SPORA KATILIMINDA AİLELERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, gençlerin erken yaşta sporla tanışmasında ailelerin desteğinin önemine dikkat çekti. Koçoğlu Gürsoy, gençlerin spora katılımını artırmada ailelerin yanı sıra spor kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da görev düştüğünü belirtti.

BAKAN MEMİŞOĞLU TELEFONLA KATILDI

Hafta sonu programının yoğunluğu nedeniyle genel kurula telefonla bağlanan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TÜMBİFED'in yeni yönetimini tebrik etti.

DİVAN VE YÖNETİM SEÇİMİ YAPILDI

Protokol konuşmalarının ardından divan ve yeni yönetim kurulu seçimine geçildi. İstişare Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi'nin başkanlığındaki divan kurulunda Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Uğur Özgöker, Av. Bedia Teymur, Dr. İlker Karbuz ve Can Çobanoğlu görev aldı. Kaymakamların, belediye başkanlarının, genel müdürlerin, daire başkanlarının, iş insanlarının ve spor camiasından isimlerin katıldığı genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi