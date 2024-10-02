TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 2 Ekim'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

12:20 TRENDYOL SÜPER LİG GOLLER

12:30 GÜN ORTASI

13:30 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

18:45 AVRUPA STÜDYOSU

19:45 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI GIRONA - FEYENOORD

21:45 UEFA AVRUPA LİGİ EN GÜZEL GOLLER

22:00 AKTÜEL FUTBOL

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?