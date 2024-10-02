TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları nereden yayınlandığı merak ediliyor. TRT Spor yayın akışı 2 Ekim canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 2 Ekim'de TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
12:20 TRENDYOL SÜPER LİG GOLLER
12:30 GÜN ORTASI
13:30 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER
14:00 SPOR STÜDYOSU
16:00 GÜNDEM FUTBOL
17:30 DÜNYADAN SPOR
18:00 SPOR MERKEZİ
18:45 AVRUPA STÜDYOSU
19:45 ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI GIRONA - FEYENOORD
21:45 UEFA AVRUPA LİGİ EN GÜZEL GOLLER
22:00 AKTÜEL FUTBOL
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
- Başakşehir-Rapid Wien Maçı, 2 Ekim Çarşamba günü saat 17:30 oynanacak.
- Girona-Feyenoord Maçı, 2 Ekim Çarşamba günüsaat 19:45 oynanacak.
- Liverpool-Bologna Maçı, 02 Ekim Çarşamba günü saat 22:00 oynanacak.