TRT Spor canlı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT SPOR CANLI İZLE

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TRT SPOR YAYIN AKIŞI!

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 Spor Toto 1. Lig Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 SPOR MANŞET (Canlı)

12:30 GÜN ORTASI (Canlı)

13:25 İngiltere Premier Lig Özetler

13:40 İtalya Seri A Özetler

14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)

15:55 Spor Takvimi

16:00 HEDEF SÜPER LİG (Canlı)

17:50 Spor Atlası

18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)

20:00 MİLLİ MAÇ ÖZEL (Canlı)

21:40 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - İTALYA " (Canlı)

22:30 MİLLİ MAÇ ÖZEL DEVRE ARASI (Canlı)

22:45 FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - İTALYA " (Canlı)

23:45 MİLLİ MAÇ ÖZEL (Canlı)

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