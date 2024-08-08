TRT SPOR CANLI İZLE || 8 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
8 Ağustos Perşembe günü TRT Spor yayın akışında neler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor, sporseverler için birçok farklı spor etkinliğini ekranlara getiriyor. Peki, TRT Spor nereden izlenir? İşte detaylar...
TRT Spor'un güncel yayın akışı ve canlı izleme seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir. TRT Spor, spor severlerin en çok tercih ettiği kanallar arasında yer alıyor. Canlı yayın akışı, izleyicilere spor dünyasının en güncel ve önemli haberlerini sunuyor. TRT Spor'un 8 Ağustos Perşembe yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.
8 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR YAYIN AKIŞI
06:58 İstiklal marşı
07:00 İlk baskı
08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
09:00 İşitme engelliler spor bülteni
09:15 Günün olimpiyat özeti
10:00 Spor Manşet
11:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm
13:30 Spor Bülteni
14:20 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları kano sprint
15:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hokey erkekler bronz Hindistan - İspanya
16:15 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları kule atlama
17:00 Spor merkezi
17:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol kadınlar yarı final İsveç - Fransa
19:00 UEFA Avrupa konferans ligi Iberıa- Başakşehir
21:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm müsabakaları
22:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları basketbol erkekler yarı final ABD - Sırbistan
00:00 Aktüel futbol transfer
02:00 UEFA Avrupa konferans ligi Iberıa - Başakşehir
03:45 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları voleybol kadınlar yarı final Türkiye - İtalya
06:00 Günün olimpiyat özeti