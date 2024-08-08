Üye Girişi
Haberler

TRT SPOR CANLI İZLE || 8 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Ağustos Perşembe günü TRT Spor yayın akışında neler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor, sporseverler için birçok farklı spor etkinliğini ekranlara getiriyor. Peki, TRT Spor nereden izlenir? İşte detaylar...

TRT Spor'un güncel yayın akışı ve canlı izleme seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir. TRT Spor, spor severlerin en çok tercih ettiği kanallar arasında yer alıyor. Canlı yayın akışı, izleyicilere spor dünyasının en güncel ve önemli haberlerini sunuyor. TRT Spor'un 8 Ağustos Perşembe yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

8 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR YAYIN AKIŞI

06:58 İstiklal marşı

07:00 İlk baskı

08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

09:00 İşitme engelliler spor bülteni

09:15 Günün olimpiyat özeti

10:00 Spor Manşet

11:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm

13:30 Spor Bülteni

14:20 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları kano sprint

15:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hokey erkekler bronz Hindistan - İspanya

16:15 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları kule atlama

17:00 Spor merkezi

17:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol kadınlar yarı final İsveç - Fransa

19:00 UEFA Avrupa konferans ligi Iberıa- Başakşehir

21:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm müsabakaları

22:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları basketbol erkekler yarı final ABD - Sırbistan

00:00 Aktüel futbol transfer

02:00 UEFA Avrupa konferans ligi Iberıa - Başakşehir

03:45 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları voleybol kadınlar yarı final Türkiye - İtalya

06:00 Günün olimpiyat özeti

Kaynak: Haberler.com / Gündem

TRT Spor Yıldız TRT Spor TRT Spor Spor Trt Gündem Medya Teknoloji Spor Haberler

Tartıştığı akrabasının göğsüne taşla vurdu! Kalbi patlayan adam hayatını kaybetti

Tartıştığı akrabasının göğsüne taşla vurdu! Kalbi patlayan adam hayatını kaybetti

 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti

Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti

 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
39 yıldır faaliyetteydi! ABD'li enerji şirketi SunPower küresel kriz nedeniyle iflas etti

39 yıldır faaliyetteydi! ABD'li enerji şirketi SunPower küresel kriz nedeniyle iflas etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title