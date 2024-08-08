TRT SPOR CANLI İZLE || 8 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

TRT Spor'un güncel yayın akışı ve canlı izleme seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir. TRT Spor, spor severlerin en çok tercih ettiği kanallar arasında yer alıyor. Canlı yayın akışı, izleyicilere spor dünyasının en güncel ve önemli haberlerini sunuyor. TRT Spor'un 8 Ağustos Perşembe yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

8 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR YAYIN AKIŞI

06:58 İstiklal marşı

07:00 İlk baskı

08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

09:00 İşitme engelliler spor bülteni

09:15 Günün olimpiyat özeti

10:00 Spor Manşet

11:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm

13:30 Spor Bülteni

14:20 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları kano sprint

15:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hokey erkekler bronz Hindistan - İspanya

16:15 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları kule atlama

17:00 Spor merkezi

17:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol kadınlar yarı final İsveç - Fransa

19:00 UEFA Avrupa konferans ligi Iberıa- Başakşehir

21:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm müsabakaları

22:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları basketbol erkekler yarı final ABD - Sırbistan

00:00 Aktüel futbol transfer

02:00 UEFA Avrupa konferans ligi Iberıa - Başakşehir

03:45 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları voleybol kadınlar yarı final Türkiye - İtalya

06:00 Günün olimpiyat özeti