TRT SPOR CANLI İZLE || 4 AĞUSTOS PAZAR TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
4 Ağustos Pazar günü TRT Spor'da neler var? TRT Spor'un yayın akışı ve nasıl izleneceği merak konusu oldu. TRT Spor, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarını canlı yayınlarla izleyicilere sunuyor. TRT Spor'un 4 Ağustos yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca TRT Spor'un nereden izlenebileceği de sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor.
4 Ağustos Pazar günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
4 AĞUSTOS TRT SPOR YAYIN AKIŞI
08:00 OLİMPİYAT ANILARI
08:30 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
09:30 Set Sayısı
10:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL İTALYA - TÜRKİYE
12:30 Set Sayısı
13:00 SPOR HAFTASONU
14:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI OKÇULUK
16:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATICILIK
18:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI KADINLAR VOLEYBOL ÇİN - SIRBİSTAN
20:00 Spor Takvimi
20:05 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM
23:30 Transfer Günlüğü
01:00 SPOR ARTI
02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL İTALYA - TÜRKİYE
03:30 OLİMPİYAT ANILARI
04:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM