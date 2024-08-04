TRT SPOR CANLI İZLE || 4 AĞUSTOS PAZAR TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

4 Ağustos Pazar günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

4 AĞUSTOS TRT SPOR YAYIN AKIŞI

08:00 OLİMPİYAT ANILARI

08:30 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

09:30 Set Sayısı

10:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL İTALYA - TÜRKİYE

12:30 Set Sayısı

13:00 SPOR HAFTASONU

14:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI OKÇULUK

16:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATICILIK

18:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI KADINLAR VOLEYBOL ÇİN - SIRBİSTAN

20:00 Spor Takvimi

20:05 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM

23:30 Transfer Günlüğü

01:00 SPOR ARTI

02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL İTALYA - TÜRKİYE

03:30 OLİMPİYAT ANILARI

04:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM