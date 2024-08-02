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TRT SPOR CANLI İZLE || 2 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

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TRT Spor'un güncel yayın akışı ve canlı izleme seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir. TRT Spor, spor severlerin en çok tercih ettiği kanallar arasında yer alıyor. Canlı yayın akışı, izleyicilere spor dünyasının en güncel ve önemli haberlerini sunuyor. TRT Spor'un 2 Ağustos Cuma yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

2 Ağustos Cuma günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 2 AĞUSTOS

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İLK BASKI

08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 OLİMPİYAT ANILARI

09:45 TRENDYOL SÜPER LİG EN GÜZEL GOLLER

10:00 SPOR MANŞET

11:00 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ

11:15 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM

14:00 GÜN ORTASI

14:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER AVUSTRALYA - YUNANİSTAN

16:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BOKS

18:15 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER KANADA - İSPANYA

20:15 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM

22:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI FUTBOL ÇEYREK FİNAL FRANSA - ARJANTİN

00:00 Transfer Günlüğü

02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI FUTBOL ÇEYREK FİNAL FRANSA - ARJANTİN

04:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM

06:00 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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