TRT SPOR CANLI İZLE || 2 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
TRT Spor'un güncel yayın akışı ve canlı izleme seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir. TRT Spor, spor severlerin en çok tercih ettiği kanallar arasında yer alıyor. Canlı yayın akışı, izleyicilere spor dünyasının en güncel ve önemli haberlerini sunuyor. TRT Spor'un 2 Ağustos Cuma yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, TRT Spor'da hangi maçların ve programların olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.
2 Ağustos Cuma günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 2 AĞUSTOS
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İLK BASKI
08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
09:15 OLİMPİYAT ANILARI
09:45 TRENDYOL SÜPER LİG EN GÜZEL GOLLER
10:00 SPOR MANŞET
11:00 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ
11:15 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM
14:00 GÜN ORTASI
14:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER AVUSTRALYA - YUNANİSTAN
16:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BOKS
18:15 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER KANADA - İSPANYA
20:15 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM
22:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI FUTBOL ÇEYREK FİNAL FRANSA - ARJANTİN
00:00 Transfer Günlüğü
02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI FUTBOL ÇEYREK FİNAL FRANSA - ARJANTİN
04:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM
06:00 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ
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