TRT SPOR 9 AĞUSTOS YAYIN AKIŞI Buse Naz Çakıroğlu final maçı TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. TRT Spor ekranlarında bugün Paris 2024 Olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu final maçı ekranlara gelecek. TRT Spor yayın akışı 9 Ağustos canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 9 AĞUSTOS

09:00 İşitme engelliler spor bülteni

09:15 Günün olimpiyat özeti

09:30 SPOR BÜLTENİ

10:00 Spor manşet

11:40 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm

13:40 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları kano sprint

15:00 Spor bülteni

15:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları tekvando

16:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları masa tenisi erkekler takım finali

17:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol erkekler yarı final Almanya - İspanya

19:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları futbol erkekler final Fransa - İspanya

19:45 Spor merkezi

20:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları futbol erkekler final Fransa - İspanya

21:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hokey kadınlar final

23:00 Stadyum

01:00 Teknik analiz

02:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hokey kadınlar final

04:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları futbol erkekler final Fransa - İspanya