TRT SPOR 9 AĞUSTOS YAYIN AKIŞI Buse Naz Çakıroğlu final maçı TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor, 9 Ağustos yayın akışında Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçını canlı olarak yayınlayacak. Spor severler, bu heyecan dolu maçı canlı izlemek için TRT Spor'un canlı izleme linkini kullanabilirler.
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. TRT Spor ekranlarında bugün Paris 2024 Olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu final maçı ekranlara gelecek. TRT Spor yayın akışı 9 Ağustos canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 9 AĞUSTOS
09:00 İşitme engelliler spor bülteni
09:15 Günün olimpiyat özeti
09:30 SPOR BÜLTENİ
10:00 Spor manşet
11:40 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm
13:40 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları kano sprint
15:00 Spor bülteni
15:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları tekvando
16:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları masa tenisi erkekler takım finali
17:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol erkekler yarı final Almanya - İspanya
19:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları futbol erkekler final Fransa - İspanya
19:45 Spor merkezi
20:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları futbol erkekler final Fransa - İspanya
21:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hokey kadınlar final
23:00 Stadyum
01:00 Teknik analiz
02:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hokey kadınlar final
04:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları futbol erkekler final Fransa - İspanya