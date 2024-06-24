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TRT neden şifreli? TRT 1 / TRT spor şifresiz nasıl izlenir?

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TRT güncel frekans bilgileri! TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT neden şifreli? TRT 1 / TRT spor şifresiz nasıl izlenir?merak ediyor.

TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, TRT neden şifreli? TRT 1 / TRT spor şifresiz nasıl izlenir?

TRT 1 NEDEN YOK?

futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türksat, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu platformlarında yer alan TRT1 frekans ayarları değişiklik gösteriyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR CANLI YAYIN İLE MAÇLARI KAÇIRMAYIN!

TRT Sporcanlı yayın linki ile tuttuğunuz takımların canlı maç yayınlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TRT SPOR CANLI YAYIN
TRT 1 CANLI YAYIN

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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