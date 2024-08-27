TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var?
Galatasaray-Young Boys maçı saat kaçta? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 27 Ağustos tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme'de Galatasaray ile Young Boys bu akşam mücadele edecek. Galatasaray-Young Boys maçı saat kaçta? 27 Ağustos TV yayın akışı bu akşam hangi maçların olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Young Boys Maçı, 27 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.05 Kara Ağaç Destanı
12.35 Lingo Türkiye
14.00 Seksenler
15.30 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema
22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys"
00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi