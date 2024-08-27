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TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var?

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Galatasaray-Young Boys maçı saat kaçta? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 27 Ağustos tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme'de Galatasaray ile Young Boys bu akşam mücadele edecek. Galatasaray-Young Boys maçı saat kaçta? 27 Ağustos TV yayın akışı bu akşam hangi maçların olduğu araştırılıyor. TRT 1'de bu akşam hangi dizi veya filmler var? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Young Boys Maçı, 27 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.05 Kara Ağaç Destanı

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.30 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys"

00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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