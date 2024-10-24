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TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki

TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

TRT 1 canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. TRT 1 canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki

TRT 1 CANLI YAYIN

TRT 1 canlı izlemek için TRT 1 CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

TRT 1 CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ, FİLMLERİ KAÇIRMAYIN!

TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:40 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı

22:00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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