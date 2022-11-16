TRT 1 canlı izle! Türkiye İskoçya canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kasaba Doktoru

03:00 Yeşil Deniz

05:10 Benim Adım Melek

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:35 Yürek Çıkmazı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dizi

22:00 3'te 3

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ