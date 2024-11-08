Tolga Zengin'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçında devre arasında hakemi sert bir şekilde eleştirmesi ve maç sonunda yayına çıkmaması izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Peki, Tolga Zengin neden yok? Tolga Zengin beiNSports'tan neden ayrıldı?

TOLGA ZENGİN BEİNSPORTS'TAN NEDEN AYRILDI?

beIN Sports yorumcusu Tolga Zengin, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yayına çıkmamasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Zengin'in açıklamaları şu şekilde:

"Hakem hatalarını yorumlamak program konseptimizde yer almadığı için bu kurala saygı gösterdim. Ancak geçen hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının devre arasında çok tartışılan bir pozisyonla ilgili hakem performansına girmeden sadece 'iyi niyet göstermediğini' belirttim. Bu, bir futbol yorumcusu olarak en doğal hakkımdır. Bazı pozisyonlar hakemi dışarıda bırakılarak değerlendirilemez ve bu konuda yeterli tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Program sonrasında bir yönetici, haddini aşan bir üslupla 'Burada hakem hatası konuşmuyoruz!' diyerek beni uyardı. Bu davranışı kabul edilemez buldum ve maç sonunda yayına devam etmeme kararı aldım. Hayatım boyunca asla talimatla veya etki altında hareket etmedim. Böyle bir durumda yayına devam etmemek, kendi payıma en doğru karardı. Kararımın arkasındayım. Hayatım boyunca duruşumdan ve prensiplerimden ödün vermedim, vermeyeceğim. Farklı bir hikayede yeniden görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.