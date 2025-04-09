TOGG Nisan ayı kampanyası! TOGG Nisan ayı kampanyasına kimler başvurabilir?

Togg'un Nisan 2025 kampanyası kapsamında, sıfır faizli kredi desteği ve uzun vadeli finansman imkanları sunuluyor. Özellikle T10X modeli için sunulan özel kredi paketleri, "Togg Nisan ayı kampanyası nedir?" sorusunu gündeme taşıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen bireyler ve şirketler için başvuru şartları da merak konusu oluyor. Peki, TOGG Nisan ayı kampanyasına kimler başvurabilir? TOGG T10X sahibi olmak isteyenler için hazırlanan bu kampanya kimleri kapsıyor, hangi şartlar aranıyor? İşte başvuru detayları ve kampanyaya dair tüm merak edilenler...

KAMPANYANIN AYRINTILARI NELER?

Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, T10X V2 modeli için 500 bin lira krediye yüzde sıfır faizle 12 ay vade veya 1 milyon lira krediye 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecekler. Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeyle sahip olabilecekler.

16 AYDIR FİYATLARI SABİT

Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanım fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre, 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin lira olarak belirlendi.

Bu değişikliklerden T10X siparişini 1-10 Mart arasında veren kullanıcılar etkilenmeyecek. 16 aydır fiyat artışı yapmayan Togg, T10X V1 standart menzili 1 milyon 440 bin lira, V1 uzun menzili 1 milyon 680 bin lira ve V2 uzun menzili 1 milyon 830 bin lira başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.