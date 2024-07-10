TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacak. Büyükekşi'nin adaylık kararını kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor. Peki, TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

TFF SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Mehmet Büyükekşi'nin kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimleri 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ADAY OLDU MU?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu. Daha önce Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için resmi adaylık başvurusunu yapmıştı.