Üye Girişi
Haberler

TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacak. Büyükekşi'nin adaylık kararını kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor. Peki, TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

TFF SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Mehmet Büyükekşi'nin kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimleri 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

MEHMET BÜYÜKEKŞİ ADAY OLDU MU?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu. Daha önce Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için resmi adaylık başvurusunu yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Futbol Spor Gündem Gündem Spor Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Bakmadan Geçme

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 10 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında ve nereli? Rıza Kocaoğlu'nun hayatı! Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor? Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı?
Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title