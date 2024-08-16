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Tete Gol izle! Ajax 0-1 Panathinakos 89' Tete gol izleme linki!

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ajax ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Peki, Ajax 0-1 Panathinakos 89' Tete gol izleme linki var mı?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Ajax ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçın 90. dakikasında Galatasaray'dan Yunan temsilcisine transfer olan Tete, ilk golünü kaydetti. Fakat yıldız oyuncunun attığı gol takımına yetmedi. Tete Gol izle! Ajax 0-1 Panathinakos 89' Tete gol izleme linki!

AJAX 0-1 PANATHİNAKOS TETE GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Panathinaikos'a transfer olan Mateus Tete, rövanş maçında golünü attı. 90. dakikada sahneye çıkan Tete, Yunan ekibindeki ilk golüne imza attı ve maçı uzatmalara taşıdı.

Tete, ilk golünü kaydetti. Fakat yıldız oyuncunun attığı gol takımına yetmedi.Panathinaikos, Ajax'a 13-12'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Ajax – Panathinakos maçının yayıncı bilgisi bilinmiyor.

Osman Demir
Osman Demir
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