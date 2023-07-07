Harç tutarlarının artırılması nedeniyle telefon kayıt ücreti hangi bankaya yatırılıyor? Telefon kayıt ücreti nereden yatırılır, ödenir? IMEI kayıt işlemlerinde ödeme nereye, hangi bankaya yatırılıyor? İşte detaylar...

Harç tutarlarının artırılması nedeniyle telefon kayıt ücreti hangi bankaya yatırılıyor? Sorusu gündeme geldi. Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Peki, Telefon kayıt ücreti hangi bankaya yatırılıyor? Telefon kayıt ücreti nereden yatırılır, ödenir? IMEI kayıt işlemlerinde ödeme nereye, hangi bankaya yatırılıyor? İşte detaylar...

TELEFON KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. IMEI kayıt ücreti 20 bin TL internet vergi dairesi veya Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası aracılığıyla ödenebiliyor. Bankalar dışında vergi dairelerine giderek IMEI kayıt ücretini ödeyebilirsiniz.

İMEİ KAYDI NEREDEN YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.