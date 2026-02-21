Haberler

Tekirdağ'da ucuz ete hücum! İzdiham yaşandı

Güncelleme:
11 ayın sultanı Ramazan ayı bereketiyle başladı. Vatandaşlar iftar sofralarını süslemek için market alışverişlerini sürdürmeye devam ediyor. Tekirdağ'da uygun fiyatlı et satışı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kapıda uzun kuyruklar oluştu.

  • Tekirdağ Süleymanpaşa'da açılan bir markette kıyma 650 TL, kuşbaşı et 700 TL'den satışa sunuldu.
  • Et satışları kişi başı en fazla 2 kilogram ile sınırlandırıldı.
  • Ticaret Bakanlığı temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarı için sabit fiyat uygulaması planlıyor.

Ramazan'da vatandaşların cebini rahatlatmak için birçok uygulamaya imza atılıyor. İftar sofralarının şenlenmesi için yetkililer tüm çabayı gösteriyor. Bunun son örneği Tekirdağ'da gerçekleşti. Ucuz et

Satışı yapılan bir dükkanda izdiham yaşandı. Vatandaşlar akın akın sıra oluşturdu.

KIYMA 650, KUŞBAŞI ET 700 TL

Süleymanpaşa'da düzenlenen törenle açılırken, uygun fiyatlı et satışı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Market açılışında kıyma 650 TL, kuşbaşı et 700 TL'den satışa sunuldu. Et satışlarının kişi başı en fazla 2 kilogram ile sınırlandırıldığı belirtildi. Et ürünlerinin yanı sıra kadın üreticilerin hazırladığı yerel gıda ürünleri de raflarda yerini aldı.

SABİT FİYAT ANLAŞMASI

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını sağlamak için sektör temsilcileriyle uzlaştı. Zincir marketler ve toptancılarla yapılan görüşmeler sonucunda indirim kampanyalarının artırılması ve sabit fiyat uygulamasına gidilmesi planlanıyor. Denetimlerin de sıklaştırılacağı açıklandı.

İNDİRİM SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberlik çağrısına destek veren Türkiye Perakendeciler Federasyonu geleneksel yardım kolileri yerine vatandaşa tercih hakkı sunan hediye çeki modelini ve askıda temel gıda ürünleri projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Merve Yaz
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğuş:

Tarım ve hayvancılık için ideal olan ülkemin düştüğü duruma bak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

