Tedbirsiz sevk ne demek, tedbirsiz sevkte ne oluyor?

Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili yayılan görüntüler için ilk karar çıktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, PFDK'ya sevk edildi. Tedbirsiz sevk ne demek, tedbirsiz sevkte ne oluyor?

MAURO ICARDİ CEZA ALACAK MI?

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Tedbirsiz sevk etmek: Sevk süresince oyuncunun sırası gelen maçlarda oynamasına engel olmadığı anlamına gelmektedir.