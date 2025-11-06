Haberler

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu
Güncelleme:
Galatasaray'da sakatlık nedeniyle üç maçtır forma giyemeyen İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi netleşti. Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan Gündoğan, tedavisinin ardından bireysel çalışmalara başladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, milli ara sonrası sahalara geri dönecek olan futbolcunun hedefi 22 Kasım'da oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya dahil olmak ve bir hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıkmak.

  • İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrası sahalara döneceği açıklandı.
  • İlkay Gündoğan'ın 22 Kasım'daki Gençlerbirliği maçında kadroya dahil edilmesi planlanıyor.
  • İlkay Gündoğan'ın Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıkması hedefleniyor.

DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Gündoğan, tedavisinin ardından bireysel çalışmalara başlamıştı. Kulüpten gelen bilgilere göre, 35 yaşındaki yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara geri dönecek.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Tedbir amaçlı olarak birkaç maçta dinlendirilen İlkay Gündoğan'ın, 22 Kasım'da oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya dahil edilmesi, bir hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Takım içindeki liderlik rolü ve tecrübesiyle büyük önem taşıyan yıldız oyuncunun dönüşü, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
