Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle üç maçtır forma giyemeyen İlkay Gündoğan için sevindiren haber geldi. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Gündoğan, tedavisinin ardından bireysel çalışmalara başlamıştı. Kulüpten gelen bilgilere göre, 35 yaşındaki yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara geri dönecek.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Tedbir amaçlı olarak birkaç maçta dinlendirilen İlkay Gündoğan'ın, 22 Kasım'da oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroya dahil edilmesi, bir hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Takım içindeki liderlik rolü ve tecrübesiyle büyük önem taşıyan yıldız oyuncunun dönüşü, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.