Tahsis numarası 8 olanlar ne zaman maaş alır? SGK tarafından yapılan duyuruya göre, emeklilerin maaşları tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde hesaplarına yatırılıyor. Tahsis numarası, emekli maaşının bağlandığı dosya numarası ile paralel olarak belirlenmekte ve maaş ödeme takviminde önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır. Emekliler, maaşlarının ne zaman yatacağını öğrenmek için tahsis numaralarını kontrol edebilirler. İşte, Tahsis numarası 8 olanların maaş günü!

TAHSİS NUMARASI 8 OLANLAR NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA MAAŞ ALIR?

SGK tarafından belirlenen maaş ödeme takvimine göre tahsis numarası 8 ile biten emekliler maaşlarını her ayın 22'sinde alacaktır. Emekliler, maaşlarını belirtilen tarihte banka hesaplarından veya PTT şubelerinden çekebilirler. Eğer ödeme tarihi resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelirse, maaşlar bir önceki iş günü hesaplara yatırılmaktadır.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ GÜNLERİ

SGK'nın belirlediği maaş ödeme günleri şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

Emekliler, tahsis numaralarını e-Devlet sistemi üzerinden SGK emeklilik işlemleri sayfasına girerek öğrenebilirler. Maaş ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme veya sorun yaşanması durumunda SGK ve ilgili bankalarla iletişime geçmeleri önerilmektedir.