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Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok?

Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında R. Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta 11'ler açıklandı. Peki,Tadic yok mu, neden yok? Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı?

Fenerbahçe'nin Union SG karşısına Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri,11'ile çıkacak. Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok,sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok?

FB'NİN KONUĞU UNİON SAİNT-GİLLOİSE!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçındaBelçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'i konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayarak taraftarının önünde sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE UNİON SG İLK 11

Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i belli oldu:

Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok?

Livakovic, Mert Müldür, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, En-Nesyri

FENERBAHÇE - UNİON SG YEDEKLER

Fenerbahçe Union SG maçı yedekleri şu isimlerdir:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul, Samet, İsmail, Djiku, Mert Hakan, Dzeko, Tadic, Osayi, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek, Saint-Maximin

Tadic yedekler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Union SG maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Union SG maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans bilgileri ile güncellemelisiniz.

Fenerbahçe Union SG maçı saat 19.45'te başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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