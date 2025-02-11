İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek

Netanyahu'dan ateşkesi 'sona erdirme' tehdidi
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!
Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı

Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

Tabii Spor nasıl izlenir? Tabii Spor donmadan HD nereden izlenir?

Tabii Spor nasıl izlenir? Tabii Spor donmadan HD nereden izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tabii Spor nasıl izlenir? Futbol severler için canlı yayınlar artık bir tık uzağınızda. İster evde, ister dışarıda, her an her yerde favori futbol maçınızı izleme ayrıcalığını yaşayın. 11 Şubat UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları Tabii Spor'da. İnternet üzerinden erişim imkanı sağlayan Tabii Spor canlı yayınları, futbol tutkunlarını maç heyecanı ile buluşturuyor. Peki, Tabii Spor nasıl izlenir? İşte Tabii Spor canlı yayın!

Tabii Spor canlı nasıl izlenir? Futbol severler için canlı yayınlar artık bir tık uzağınızda. İster evde, ister dışarıda, her an her yerde favori futbol maçınızı izleme ayrıcalığını yaşayın. 11 Şubat UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları Tabii Spor'da. İnternet üzerinden erişim imkanı sağlayan Tabii Spor canlı yayınları, futbol tutkunlarını maç heyecanı ile buluşturuyor. Peki, Tabii Spor nasıl izlenir? İşte Tabii Spor canlı yayın haberimizde!

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor izlemek için Tabii premium üyesi olmalısınız. Tabii premium üyeleri Tabii Spor kanallarını canlı olarak izleyebilirler. Tabii Spor telefondan, tabletten ve bilgisayardan izlenebilmektedir. Ancak öncelikle Tabii resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturmanız gereklidir.

TABİİ SPOR NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor, uydu üzerinden değil internet üzerinden canlı yayın vermektedir. Bu nedenle Tabii resmi internet sitesi üzerinden Tabii Spor'u canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

Tabii Spor nasıl izlenir?

TABİİ SPOR CANLI YAYIN

Tabii Spor canlı yayınlarına Tabii'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii Spor ücretlidir. Tabii premium paketi ile ücret alınmaktadır. Tabii premium ücreti aylık fiyatı ise 99 TL'dir.

Tabii premium üyesi olarak hem canlı maç yayınlarının ekranlara taşındığı Tabii Spor'u canlı izleyebilir hem de Tabii'nin özgün dizi, film içeriklerini HD kalitede istediğiniz yerden izleyebilirsiniz.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler
img

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
img

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu

Resmen Galatasaray'da
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma

Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.