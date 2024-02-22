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SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI! | Ronaldinho Survivor'a mı katıldı?

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SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI! | Ronaldinho Survivor'a mı katıldı? Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a konuk olacak. 43 yaşındaki Brezilyalı, Sercan Yıldırım'la gösteri maçı yapacak. Sercan Yıldırım ve Ronaldinho, Survivor 2024 All Star'da gösteri maçında yer alacaklar. Acun Ilıcalı duyurusunda, " Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, yarışmacıları heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Ilıcalı, Survivor'a efsane futbolcu Ronaldinho'nun misafir edileceğini açıkladı.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 20 Şubat tarihli bölümünde dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya konuk olacağı açıklanmıştı. 41. Bölüm fragmanında söz konusu futbolcunun Ronaldinho olduğu kesinleşti.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE!

RONALDINHO KİMDİR?

Ronaldo de Assis Moreira, 21 Mart 1980 yılında doğdu. Ofansif orta saha veya Forvet mevkilerinde forma giymiş Brezilyalı eski millî futbolcudur. Ronaldinho, Portekizce'de "Küçük Ronaldo" anlamına gelir. Bu lakabın sebebi ise Ronaldinho'nun küçük yaşlarda o sırada FC Internazionale Milano'da oynayan Ronaldo'ya duyduğu hayranlıktır. Diğer lakabı Gaûcho ise Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul bölgesinde bazı futbolculara takılan, "mutlu" anlamında bir lakaptır.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI! | Ronaldinho Survivor'a mı katıldı?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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