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Survivor Yağmur kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?

Survivor Yağmur kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?
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Survivor 2025'te yarışan Yağmur Banda, performansı ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Yağmur Banda'in yaşadığı yer, yaş, evlilik durumu ve instagram hesabı gibi kişisel bilgileri merak ediliyor. İşte, Survivor yarışmacısı Yağmur Banda hakkında bilinmesi gerekenler.

Survivor 2025'in dikkat çeken yarışmacısı Yağmur Banda, hem yarışma performansı hem de özel hayatıyla merak ediliyor. Yağmur Banda'in yaşadığı şehir, yaş, medeni durum ve Instagram hesabı gibi kişisel bilgileri gündemde. İşte Survivor Yağmur Banda hakkında merak edilen tüm detaylar...

SURVİVOR YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 doğumlu olan Yağmur Banda, aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Taekwondo takımında yer alan bir sporcudur.

Spor kariyerinde Türkiye Şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kez ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden Banda, taekwondonun yanı sıra farklı spor dallarıyla da ilgilenmektedir. Daha önce Survivor 2018 All Star - Gönüllüler sezonunda yarışan Yağmur Banda, Gönüllüler takımında mücadele etmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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