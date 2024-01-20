Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı?

Yağmur Banda, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Yağmur Banda başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı?

SURVİVOR YAĞMUR HANGİ YIL YARIŞTI?

Yağmur Banda, 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer almaktadır. Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur. Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan Yağmur Banda, özellikle yüzmede beceri sahibidir. 2006 yılında Taekwondoya başlayan Yağmur Banda 11 yıldır bu spor ile uğraşmaktadır.