Survivor Tuğba kimdir? Tuğba Yeni kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?

Survivor 2025'te yarışan Tuğba, performansı ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Tuğba'in yaşadığı yer, yaş, evlilik durumu ve instagram hesabı gibi kişisel bilgileri merak ediliyor. İşte, Survivor yarışmacısı Tuğba hakkında bilinmesi gerekenler.

SURVİVOR TUĞBA KİMDİR?

Tuğba Yeni, Milli Atlet olarak biliniyor. Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni olan Tuğba Yeni yarışmacıları zorlayacak. Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Survivor All Star 2025 Gönüllüler kadrosunda yer almaktadır.