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Survivor Serenay kimdir? Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?

Survivor Serenay kimdir? Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?
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Survivor 2025 yarışmacılarından biri olan Serenay Aktaş, performansı ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Serenay Aktaş'in yaşamı, nereli olduğu, evlilik durumu ve instagram hesabı gibi kişisel bilgileri merak ediliyor. İşte Serenay Aktaş hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

Survivor 2025 yarışmacıları arasında dikkat çeken Serenay Aktaş, yarışma performansı ve kişisel hayatıyla gündeme geldi. Serenay Aktaş'in yaşamı, nereli olduğu, evlilik durumu ve instagram hesabı hakkında bilgiler merak ediliyor. Yarışmacı Serenay Aktaş, Survivor'daki performansıyla olduğu kadar, özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.

SURVİVOR SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993'te İstanbul'da doğmuştur. Sporcu bir kişiliğe sahip olan Aktaş, genç yaşlarından itibaren futbola duyduğu ilgiyle dikkat çekmiştir. 15 yaşında profesyonel olarak futbol kariyerine adım atan Serenay, aynı zamanda oyunculuk alanında da kariyerini geliştirmiştir. Serenay Aktaş, futbol kariyerine 15 yaşında başlamış ve birçok profesyonel kulüpte forma giymiştir. Kadın futbolunda önemli takımlarda görev alan Aktaş, yetenekli bir forvet oyuncusu olarak tanınmıştır.

Forma giydiği bazı takımlar şunlardır:

• Zeytinburnuspor

• Fatih Vatan Lisesi Spor Kulübü

• 1207 Antalya Muratpaşa Belediyespor

Serenay Aktaş, futbol kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da adım atarak ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelmiştir. Hem dizilerde hem de filmlerde sergilediği performanslarla dikkat çeken Aktaş, güzelliği ve yeteneğiyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Yer Aldığı Diziler:

• Kanıt (2010): Oyunculuğa ilk adımını bu diziyle atmıştır.

• Türk Malı (2010): Yardımcı oyuncu olarak dikkat çekmiştir.

• Kalbim Seni Seçti (2011): İlk önemli rollerinden birini bu projede üstlenmiştir.

• Muhteşem Yüzyıl (2013): Ayşe Hatun karakterini canlandırmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır.

• Kaçak Gelinler (2014): Popüler bir gençlik dizisinde rol almıştır.

• Meryem (2017): Ece karakteriyle izleyicilerden tam not almıştır.

• Yer Aldığı Filmler:

• Figüran (2015): Sinema dünyasına adım atmıştır.

• Bordo Bereliler Suriye (2017): Aksiyon dolu bir filmde rol almıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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