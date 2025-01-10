Survivor neden yok? 10 Ocak Cuma Bugün Survivor var mı?

Televizon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan Survivor 2025 ile birlikte hemen her akşam ekrana gelen yarışmada bir de eleme gerçekleşti. Peki, Survivor neden yok? 10 Ocak Cuma Bugün Survivor var mı?

SURVİVOR NEDEN YOK?

10 Ocak TV8 yayın akışına göre Survivor All Star ekranlara gelmeyecek. Tv8 kanalının sevilen bir diğer programı Masterchef'te bu akşam ilk finalist belli olacak. Bu nedenle Survivor yerine Masterchef yayınlanacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef 2024 finali 12 Ocak'ta gerçekleşecek. Bu nedenle Survivor iki gün yayınlanmayacak.Survivor 10 Ocak Cuma akşamı TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam TV8 ekranında MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI 10 Ocak 2025