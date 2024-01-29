Survivor Mustafa Kemal, kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor Allstar'da dördüncü hafta büyük bir heyecanla başladı. İlk dokunulmazlık oyununun öncesinde yedeklerden gelecek isimler takımlara dahil oldu.Survivor Mustafa Kemal, kim? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi?

SURVİVOR MUSTAFA KEMAL KİMDİR?

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Mustafa Kemal Kurt, Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bir dönem Zone Zorlu Center'da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç'u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Milli Takımı'n 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgilenmektedir. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer aldı