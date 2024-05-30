Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Dün akşam Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da en iyi performansı sergileyen kişi, dokunulmazlık sembolünün sahibi olacak.Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık sembolünü hangi yarışmacı kazandı? Survivor'da 1. eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Batuhan oldu. Batuhan, dokunulmazlığı kazanmanın yanı sıra, yanında istediği üç kişiyi ödülden faydalandırma hakkı elde etti. Bu haftanın ödülü ise soğuk kahve oldu. Batuhan, ödül için Seda, Nefise ve Ogeday'ı seçmiştir. Bu dört yarışmacı, birlikte 80'ler partisine katılacaklardır.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, eleme adayı olarak Atakan'ı seçti. Böylece Atakan, haftanın ilk eleme adayı oldu.