Survivor eleme adayları kim? 28 Mart Perşembe Survivor potada kimler var?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayları kim? 28 Mart Perşembe Survivor potada kimler var?

SURVİVOR'DA TANSYON YÜKSELDİ

Yeni bölümde eleme düellosu öncesinde yarışmacılar kahvaltı ödülü için kıyasıya yarışacaklar. 8'e ulaşan ilk takım ödülün sahibi olacak. Survivor'da bu hafta kadın elemesi gerçekleştirilecek. Aleyna, Aysu, Berna ve Merve ise eleme adayları arasında bulunuyor.

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

28 Mart SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta eleme potasında 4 aday bulunuyor.

. Aleyna, Aysu, Berna ve Merve ise eleme adayları arasında bulunuyor.

Survivor'da dün Kırmızı takım 4. gitme adayını belirledi. Böylelikle son eleme adayı Özgür oldu.

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Mavi takımdan Batuhan oldu.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan Bozok oldu.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Hakan oldu.