Survivor eleme adayları kim? 17 Nisan Çarşamba Survivor potada kimler var?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayları kim? 17 Nisan Çarşamba Survivor potada kimler var?

17 Nisan SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta eleme potasında 4 aday bulunuyor.

Birleşme partisine kısa süre kala dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu Yasin 4 oy, Batuhan 4 oy aldı. Bu durumda karar kaptan Ogeday'a kaldı. Ogeday kararını Batuhan'dan yana kullandı. Böylece Survivor son eleme adayı Batuhan olarak belirlendi.

Haftanın diğer eleme adayları ise Özgür, Yaman ve Yunus Emre olarak belirlenmişti. 4 yarışmacının da belli olmasının ardından düello eşleşmeleri de netlik kazandı.

İste adaylar: