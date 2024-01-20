SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler?
Survivor 2018'de daha öncesinde yarışmış olan yarışmacıların kim olduklarını merak eden izleyicileri Survivor 2018 kadrosunu internet üzerinde araştırmakta ve sorgulatmakta. Peki, Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler?
Survivor 2018 kadrosu, zaman zaman Survivor'un bu yıl yayınlanmakta olan izleyicileri tarafından internet üzerinde araştırılıyor ve merak konusu oluyor. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacıların ve Survivor 2018 kadrosunda yer alan isimlerin detayları gündemde yer alıyor. Peki, Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler?
SURVİVOR 2018 KADROSU
2018 yılında Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur. Daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler olmuştur. Bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, Nagihan Karadere ikinci, Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2018 Survivor Şampiyonu Adem Kılıçcı'dır. Survivor 2018'de yarışmakta olan isimler aşağıdaki gibidir.
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSU
Adem Kılıçcı (Şampiyon)
Nagihan Karadere (İkinci)
Hilmi Cem İntepe (Dördüncü)
Turabi Çamkıran (Beşinci)
Damla Can (Altıncı)
Murat Ceylan (Sekizinci)
Sema Aydemir (Dokuzuncu)
Merve Aydın (Onuncu)
Sahra Işık
Berna Canbeldek
Nihat Doğan
Ümit Karan
Yiğit Dikmen
Elif Şadoğlu
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Anıl Berk Baki (Üçüncü)
Hakan Hatipoğlu (Yedinci)
Ramazan Kalyoncu
Ecem Karaağaç
Birsen Bekgöz
Mustafa Kemal Kurt
Yağmur Banda
Cumali Akgül
Emre Durak
Marcus Aral
Gamze Aksu
Melih Özkaya
İpek Yaşar
Gizem Kurtulan
Batuhan Buğra Eruygun
Funda Alkayış