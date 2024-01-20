SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler?

Survivor 2018 kadrosu, zaman zaman Survivor'un bu yıl yayınlanmakta olan izleyicileri tarafından internet üzerinde araştırılıyor ve merak konusu oluyor. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacıların ve Survivor 2018 kadrosunda yer alan isimlerin detayları gündemde yer alıyor. Peki, Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2018 KADROSU

2018 yılında Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur. Daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler olmuştur. Bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, Nagihan Karadere ikinci, Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2018 Survivor Şampiyonu Adem Kılıçcı'dır. Survivor 2018'de yarışmakta olan isimler aşağıdaki gibidir.

SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı (Şampiyon)

Nagihan Karadere (İkinci)

Hilmi Cem İntepe (Dördüncü)

Turabi Çamkıran (Beşinci)

Damla Can (Altıncı)

Murat Ceylan (Sekizinci)

Sema Aydemir (Dokuzuncu)

Merve Aydın (Onuncu)

Sahra Işık

Berna Canbeldek

Nihat Doğan

Ümit Karan

Yiğit Dikmen

Elif Şadoğlu

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Anıl Berk Baki (Üçüncü)

Hakan Hatipoğlu (Yedinci)

Ramazan Kalyoncu

Ecem Karaağaç

Birsen Bekgöz

Mustafa Kemal Kurt

Yağmur Banda

Cumali Akgül

Emre Durak

Marcus Aral

Gamze Aksu

Melih Özkaya

İpek Yaşar

Gizem Kurtulan

Batuhan Buğra Eruygun

Funda Alkayış