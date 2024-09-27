SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Sürat kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat kargo dağıtım saatleri!

Sürat kargonun çalışma saatleri ve dağıtım bilgileri sık sık vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Sürat kargo saat kaçta açılır, kaçta kapanır ve Sürat kargo hafta sonu açık mı sorularına yanıt aranıyor. Sürat kargo Cumartesi-Pazar günleri dağıtım saatleri merak ediliyor. Sürat kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat kargo Cumartesi kaçta kapanır? Detaylar haberimizdedir…

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

AÇILIŞ SAATİ - 08:30

KAPANIŞ SAATİ - 18:00

CUMARTESİ MESAİ SAATLERİ - 08:30 – 14:00

SÜRAT KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Sürat Kargo, hafta içi sabah 08:30'da açılmakta ve akşam 18:00'de kapanmaktadır.

SÜRAT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Sürat Kargo, hafta sonları Cumartesi günü 08:30 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermekte, Pazar günleri ise kapalıdır. Ülkenin doğu bölgelerinde bulunan illerde ise, Sürat Kargo hafta içi 08:30'dan 18:00'e kadar, Cumartesi günleri de 08:30'dan 14:00'e kadar açıktır.

SÜRAT KARGO PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

Sürat kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.