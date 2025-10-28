Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Ekim Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı sorusu vatandaşlar arasında gündemde. Milli Piyango Online'ın 28 Ekim 2025 Salı tarihli çekilişine dair açıklama bekleniyor. Pek çok kişi sonuç sorgulama ekranını araştırırken, büyük ikramiyenin tutarı ve kazanan numaralar merak konusu oldu. Peki, bu haftaki Süper Loto'da büyük ödül ne kadar? İşte, 28 Ekim 2025 Süper Loto çekilişine dair canlı yayın ve sonuç sorgulama detayları!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanan şans oyunudur. Her 6 sayılık kombinasyon, bir kolon anlamına gelir.

• Oyun Ücreti: Tek kolon için ücret 3 TL'dir.

• Otomatik Seçim: Dilersen, kolon altındaki "Sen Seç" kutucuğunu işaretleyerek sistemin rastgele 6 sayı seçmesini sağlayabilirsin.

• Sistem Oyunu: Bir kolonda 6'dan fazla sayı işaretlendiğinde sistem oyunu devreye girer. Bu seçenek, seçilen sayılarla oluşabilecek tüm olasılıkları otomatik olarak oluşturur ve her kombinasyon ayrı kolon olarak değerlendirilir.

• Ortak Bilet: Arkadaşlarınla birlikte oynayabileceğin Ortak Bilet özelliği sayesinde bir veya birden fazla bileti birden fazla kişiyle, farklı oranlarda paylaşarak satın alabilirsin. Satın alma işlemi tamamlandığında, bilet payları her oyuncunun hesabına otomatik olarak yansır.

• Oynama Kanalları: Süper Loto; Milli Piyango Online sitesi, resmi mobil uygulama veya en yakın satış noktası üzerinden kolayca oynanabilir.

28 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ekim Salı tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı. Milli Piyango Online tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.