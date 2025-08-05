Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Ağustos Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Ağustos Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
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5 Ağustos 2025 Salı günü yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, çekiliş sonuçlarına www.millipiyango.com veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden, dilerseniz en yakın Piyango bayilerinden ulaşmak mümkün. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar olan sayılar arasından 6 adet seçim yapılmaktadır.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online resmi kanallarında 5 Ağustos Salı tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı henüz netleşmiş değil. Çekilişe katılanlar, kazanan numaraları görüntülemek, büyük ikramiyenin kim tarafından ne kadar tutarda kazanıldığını öğrenmek için çekiliş sonuç sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadardır? Aşağıda, 5 Ağustos 2025 tarihli Süper Loto sonuçlarını canlı takip edebileceğiniz adresler ve diğer detaylar yer alıyor. Süper Loto çekilişini canlı izlemek isteyenler için ilgili bağlantılar da mevcuttur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto oyunu, 1 ile 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayanır. Seçilen her 6'lı grup bir kolon oluşturur.

• Tek kolonun ücreti 3 TL'dir.

• İsteyenler "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek kolonu rastgele doldurtabilir; terminal otomatik olarak 6 sayı seçer. Bir kolon üzerinde altıdan fazla sayı işaretlenmesi durumunda sistem, tüm kombinasyonları farklı kolonlar halinde otomatik olarak oluşturur.

• Ayrıca, arkadaşlarla birlikte ortak bilet alım imkânı vardır. Birden fazla bilet, bir veya birden fazla kişi tarafından farklı pay oranlarıyla satın alınarak ortak bilet şeklinde oluşturulabilir ve satın alma tamamlandığında üyelerin hesaplarına yansır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktaları kullanılabilir.

5 AĞUSTOS SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Ağustos Salı günü yapılan Süper Loto çekilişine ilişkin sonuçlar:

Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Ağustos Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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