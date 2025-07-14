Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak?

2025-2026 sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdüren kulüpler ve taraftarlar, Süper Lig ne zaman başlıyor? ve ilk hafta maçları hangi tarihlerde oynanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, 2025-2026 Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak, ilk yarı ne zaman sona erecek ve sezon finali hangi tarihte yapılacak? İşte tüm detaylar…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 futbol sezonunun planlamasını tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak ve açılış haftası kapsamında ilk maçlar 8-11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Fikstür çekimi, 4 Temmuz 2025 tarihinde TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Böylece tüm takımların sezon boyunca oynayacağı maçlar, derbiler ve kritik karşılaşmalar belirlenmiş oldu.

SÜPER LİG İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 sezonunun ilk yarısı 22 Aralık 2025 Pazartesi günü sona erecek. Devre arası sonrası ikinci yarı ise 16 Ocak 2026 Cuma günü başlayacak. Süper Lig'de sezonun tamamlanacağı tarih ise 17 Mayıs 2026 Cumartesi olarak planlandı.