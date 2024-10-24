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Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)?

Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)?
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TFF, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına maçlarda siyah bant ve saygı duruşu kararı aldı. Peki, Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı. Peki, Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)?

SÜPER LİG MAÇLARINDA FUTBOLCULAR NEDEN SİYAH BANT TAKIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

''Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz.''

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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