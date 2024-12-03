Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
Trendyol Süper Lig'in 14. Haftasındaki karşılaşmalar tamamlandı. Futbolseverlerin gözü bu akşam oynanan Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına çevrilmişti. İşte Süper Lig gol krallığı sıralaması!
Süper Lig'de 14. hafta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, 35 puanla haftayı lider tamamladı. Peki, Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI
Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.
Lider Galatasaray, evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 35 puanla ilk sırada kapattı.
Fenerbahçe ise liderin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü.
Gol krallığı sıralaması:
- CIRO IMMOBILE:9
- EDIN DZEKO: 8
- KRZYSZTOF PIATEK: 8
- SIMON BOKOTE BANZA:8
- DUSAN TADIC: 7
- AHMED KUTUCU: 6
- THIAM MAME BABA: 6
- VICTOR JAMES OSIMHEN:6
- BARIŞ ALPER YILMAZ:5
- ROMULO: 5