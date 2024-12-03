Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?

Süper Lig'de 14. hafta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, 35 puanla haftayı lider tamamladı. Peki, Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.

Lider Galatasaray, evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 35 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe ise liderin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü.

Gol krallığı sıralaması: