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Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?

Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
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Trendyol Süper Lig'in 14. Haftasındaki karşılaşmalar tamamlandı. Futbolseverlerin gözü bu akşam oynanan Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına çevrilmişti. İşte Süper Lig gol krallığı sıralaması!

Süper Lig'de 14. hafta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, 35 puanla haftayı lider tamamladı. Peki, Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Süper Lig'in 14. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ile Hatayspor ise 1-1 berabere kaldı.

Lider Galatasaray, evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 35 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe ise liderin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 3 puana düşürdü.

Gol krallığı sıralaması:

  1. CIRO IMMOBILE:9
  2. EDIN DZEKO: 8
  3. KRZYSZTOF PIATEK: 8
  4. SIMON BOKOTE BANZA:8
  5. DUSAN TADIC: 7
  6. AHMED KUTUCU: 6
  7. THIAM MAME BABA: 6
  8. VICTOR JAMES OSIMHEN:6
  9. BARIŞ ALPER YILMAZ:5
  10. ROMULO: 5
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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