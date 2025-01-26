Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan futbolcular kimler?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan yabancı futbolculardan biri değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan yabancı futbolculardan biri değildir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan yabancı futbolculardan biri değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİSİ SÜPER LİG'DE BİR MAÇTA 5 GOL ATAN YABANCI FUTBOLCULARDAN BİRİ DEĞİLDİR?
A: Mario Jardel
B: Alex de Souza
C: Mario Balotelli
D: Gheorghe Hagi
Cevap: Gheorghe Hagi