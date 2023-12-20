Türkiye'nin iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali hakkında Süper Kupa finali Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu araştırılmakta. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Süper Kupa finali Galatasaray- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini izlemek isteyen futbolseverler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına karar vermesinin ardından tur şirketleri harekete geçti. Peki, Süper Kupa finali Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında Süper Kupa finalinin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. En ucuz bilet 962 TL en pahalı bilet ise 140 bin lira olarak belirlendi. Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü Türkiye Saati ile 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park'ta oynanacak. Maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

TFF, SÜPER KUPA'NIN SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANMASI FİKRİNİ ALİ KOÇ'UN VERDİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanma önerisini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un verdiği iddialarını yalanladı. İddia sahibi gazeteci Fatih Altaylı'ya cevap veren TFF açıklamasında, "Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir." ifadeleri kullanıldı.

